Полицейские в Ростовской области выявили схему преднамеренного банкротства 

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Новочеркасское» установили, что 55-летний учредитель и директор организации, имея большую задолженность, осуществил ряд сделок по продаже производственных помещений, земельных участков и сельскохозяйственной техники по заниженной цене — более 30 миллионов рублей. В дальнейшем подозреваемый, как директор и ликвидатор организации, обратился в суд с заявление о банкротстве.
В результате проверок оперативники выяснили, что рыночная стоимость реализованного составила около 110 миллионов рублей. В результате противоправных действий фигурант причинил ущерб кредиторам на сумму около 80 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 196 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преднамеренное банкротство». Расследование всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта продолжается.