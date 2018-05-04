Полицейские в Ростовской области выявили схему преднамеренного банкротства

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Новочеркасское» установили, что 55-летний учредитель и директор организации, имея большую задолженность, осуществил ряд сделок по продаже производственных помещений, земельных участков и сельскохозяйственной техники по заниженной цене — более 30 миллионов рублей. В дальнейшем подозреваемый, как директор и ликвидатор организации, обратился в суд с заявление о банкротстве.

В результате проверок оперативники выяснили, что рыночная стоимость реализованного составила около 110 миллионов рублей. В результате противоправных действий фигурант причинил ущерб кредиторам на сумму около 80 миллионов рублей.