Дело о причинении ущерба кредиторам почти на 80 млн рублей завели на Дону

Дело по факту причинения ущерба кредиторам на сумму около 80 млн рублей возбуждено в Ростовской области

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, дело по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» завели на 55-летнего учредителя и директора одной из компаний региона.

Как установили правоохранители, бизнесмен, имевший большую задолженность, распродал по заниженной цене (более 30 млн рублей) принадлежащие компании производственные помещения, земельные участки и сельхозтехнику общей рыночной стоимостью около 110 млн рублей.

После этого подозреваемый подал в суд заявление о банкротстве своей организации.

В результате противоправных действий бизнесмена его кредиторам был причинен ущерб на сумму около 80 млн рублей.