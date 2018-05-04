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Дело о причинении ущерба кредиторам почти на 80 млн рублей завели на Дону
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Дело о причинении ущерба кредиторам почти на 80 млн рублей завели на Дону 

АиФ Ростов 48 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Дело по факту причинения ущерба кредиторам на сумму около 80 млн рублей возбуждено в Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, дело по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» завели на 55-летнего учредителя и директора одной из компаний региона.
Как установили правоохранители, бизнесмен, имевший большую задолженность, распродал по заниженной цене (более 30 млн рублей) принадлежащие компании производственные помещения, земельные участки и сельхозтехнику общей рыночной стоимостью около 110 млн рублей.
После этого подозреваемый подал в суд заявление о банкротстве своей организации.
В результате противоправных действий бизнесмена его кредиторам был причинен ущерб на сумму около 80 млн рублей.
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