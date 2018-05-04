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Житель Нижневартовска осуждён условно за посты в соцсетях
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Житель Нижневартовска осуждён условно за посты в соцсетях 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Нижневартовске вступил в силу приговор, вынесенный местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти и вражды.
Во время следствия было установлено, что с 2014 по 2017 год, обвинённый на своей странице в социальной сети публиковал видео, в котором высказывал своё негативное отношение к лицам определённой национальности. Также мужчина в своих постах призывал к вражде и говорил о превосходстве одной социальной группы над другой.
Мужчина свою вину признал, в совершённых поступках и преступлениях сознался. Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.
Таким образом, подсудимого признали виновным и вынесли ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 10 месяцев.
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