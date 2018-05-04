Житель Нижневартовска осуждён условно за посты в соцсетях

Нижневартовске вступил в силу приговор, вынесенный местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти и вражды.

Во время следствия было установлено, что с 2014 по 2017 год, обвинённый на своей странице в социальной сети публиковал видео, в котором высказывал своё негативное отношение к лицам определённой национальности. Также мужчина в своих постах призывал к вражде и говорил о превосходстве одной социальной группы над другой.

Мужчина свою вину признал, в совершённых поступках и преступлениях сознался. Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Таким образом, подсудимого признали виновным и вынесли ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 10 месяцев.