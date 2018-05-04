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СК завершил расследование дела о фальсификации отчетности правлением банка «Русский финансовый альянс»
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СК завершил расследование дела о фальсификации отчетности правлением банка «Русский финансовый альянс» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Завершено расследование уголовного дела против экс-председателя правления банка «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в фальсификации финансовой отчетности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 г. И. Сидорова предоставляла в Банк России отчетность возглавляемой ею кредитной организации с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. На данный момент расследование уголовного дела завершено», — сказала собеседница агентства.
Как сообщила С. Петренко, следователи допросили всех работников банка, имевших отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, а также изучили документы о работе «Русского финансового альянса» и его отчетность, провели экономическую и почерковедческую судебные экспертизы. Благодаря этому удалось опровергнуть версию обвиняемой о якобы законности ее действий.
Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
В декабре 2016 г. Центробанк РФ отозвал лицензию у «Русского финансового альянса». По данным регулятора, организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также была уличена в фальсификации отчетности.
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