СК завершил расследование дела о фальсификации отчетности правлением банка «Русский финансовый альянс»

«По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 г. И. Сидорова предоставляла в Банк России отчетность возглавляемой ею кредитной организации с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. На данный момент расследование уголовного дела завершено», — сказала собеседница агентства.

Как сообщила С. Петренко, следователи допросили всех работников банка, имевших отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, а также изучили документы о работе «Русского финансового альянса» и его отчетность, провели экономическую и почерковедческую судебные экспертизы. Благодаря этому удалось опровергнуть версию обвиняемой о якобы законности ее действий.

Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В декабре 2016 г. Центробанк РФ отозвал лицензию у «Русского финансового альянса». По данным регулятора, организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также была уличена в фальсификации отчетности.