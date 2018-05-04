Ещё
В Кемеровской области вынесен приговор создательнице фиктивных интернет-магазинов, обманувшей жителей семи регионов России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия отказалась от союзов с Китаем
Россия отказалась от союзов с Китаем

В Кемеровской области вынесен приговор создательнице фиктивных интернет-магазинов, обманувшей жителей семи регионов России 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Центральный районный суд города Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении неоднократно судимой 24-летней жительницы Калтана. Она обвинялась в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Новокузнецку установлено, что обвиняемая создала в различных социальных сетях аккаунты, через которые предлагала интернет-пользователям приобрести по сниженным ценам брендовые итальянские вещи и обувь. Посты о продаже товаров она сопровождала изображениями, скаченными с различных сайтов легальных интернет-магазинов. От клиентов она требовала обязательную предоплату за заказы и обещала доставить товары в кратчайшие сроки. Однако сразу после перечисления денег она добавляла покупателей в «черный список».
Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Новокузнецку. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные мошенничества жительница Калтана. Следствием установлено, что фигурантка обманула в общей сложности девять человек — жителей Санкт-Петербурга, Перми, Волгограда, Грозного, Уфы, Новороссийска и Сергиева Посада. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 230 000 рублей.
После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантку виновной в совершении мошенничеств и приговорил ее к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также осужденная обязана возместить потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
За совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, уволена майор юстиции В Тюмени участковые уполномоченные полиции выявили факт фиктивной постановки на учет В Саратовской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в хранении и реализации контрафактного алкоголя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море244
Россия отказалась от союзов с Китаем65
Москвич посадил во дворе розы и пожалел186
«За что они боролись, на то и напоролись»51
Москву ждет «второе пришествие»33
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
03:17
Россия отказалась от союзов с Китаем
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение