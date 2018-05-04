В Кемеровской области вынесен приговор создательнице фиктивных интернет-магазинов, обманувшей жителей семи регионов России

Центральный районный суд города Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении неоднократно судимой 24-летней жительницы Калтана . Она обвинялась в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Новокузнецку установлено, что обвиняемая создала в различных социальных сетях аккаунты, через которые предлагала интернет-пользователям приобрести по сниженным ценам брендовые итальянские вещи и обувь. Посты о продаже товаров она сопровождала изображениями, скаченными с различных сайтов легальных интернет-магазинов. От клиентов она требовала обязательную предоплату за заказы и обещала доставить товары в кратчайшие сроки. Однако сразу после перечисления денег она добавляла покупателей в «черный список».

Перми, Волгограда, Грозного, Уфы, Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Новокузнецку. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные мошенничества жительница Калтана. Следствием установлено, что фигурантка обманула в общей сложности девять человек — жителей Санкт-Петербурга Новороссийска и Сергиева Посада. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 230 000 рублей.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантку виновной в совершении мошенничеств и приговорил ее к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также осужденная обязана возместить потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме.