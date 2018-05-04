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Жительница Воткинска предстанет перед судом за публикацию интимных фото соперницы
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Жительница Воткинска предстанет перед судом за публикацию интимных фото соперницы 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. Жительница Воткинска предстанет перед судом за распространение в Интернете обнаженных фото соперницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
29-летняя обвиняемая обнаружила в телефоне мужа переписку в соцсети «ВКонтакте» с неизвестной женщиной. Супруга ознакомилась с содержанием переписки и увидела фотографии незнакомки в обнаженном виде. На почве ревности она опубликовала эти изображения на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК России («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и пункту «б» части 3 статьи 242 УК России («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).
За совершенные преступления женщине грозит до двух и шести лет лишения свободы.
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