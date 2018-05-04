Двух человек задержали по подозрению в хищении смартфона у пассажира в столичном метро

Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали двух человек по подозрению в хищении смартфона у пассажира столичной подземки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

«В дежурную часть отдела полиции УВД на Московском метрополитене с заявлением обратился 24-летний молодой человек. Опросив потерпевшего, оперативниками было установлено, что в вагоне электропоезда, в пролете между станциями Кольцевой линии метро, группа неизвестных открыто похитила, а именно вырвала у него из рук топовый смартфон, после чего грубо вытолкала потерпевшего из вагона», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска столичной подземки были изъяты камеры видеонаблюдения, установленные в подвижном составе, а также отслежен путь движения злоумышленников по жилому сектору через видеосистему «Безопасный город».

«Благодаря оперативным действиям, подозреваемые были задержаны. Ими оказались 18 и 20-летний уроженцы Северо-Кавказского Федерального округа. В ходе проведения следственных действий подозреваемые были изобличены в совершении данного преступления. Дополнительной проверкой было установлено, что один из задержанных ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления, и буквально пару месяцев как находится на свободе», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что по факту содеянного преступления Следственным управлением УВД на Московском метрополитене было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного п. «а», ч. 2, ст. 161 УК РФ («Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Напомним, что максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.