В САО задержали безработного, разбившего голову москвичу во время ссоры

Безработный поссорился с нетрезвым мужчиной и разбил ему голову на Михалковской улице в районе Коптево на севере столицы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», вечером в четверг, 3 мая, в САО столицы задержали безработного мужчину 1988 года рождения, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью москвича.

Уточняется, что 1 мая в одну из больниц на севере Москвы привезли нетрезвого мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга тяжелой степени и ушибом головы.

По данным следствия, между потерпевшим и задержанным позднее безработным произошла ссора, закончившаяся рукоприкладством.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.