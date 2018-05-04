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В САО задержали безработного, разбившего голову москвичу во время ссоры
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В САО задержали безработного, разбившего голову москвичу во время ссоры 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Безработный поссорился с нетрезвым мужчиной и разбил ему голову на Михалковской улице в районе Коптево на севере столицы.
Как передает агентство городских новостей «Москва», вечером в четверг, 3 мая, в САО столицы задержали безработного мужчину 1988 года рождения, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью москвича.
Уточняется, что 1 мая в одну из больниц на севере Москвы привезли нетрезвого мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга тяжелой степени и ушибом головы.
По данным следствия, между потерпевшим и задержанным позднее безработным произошла ссора, закончившаяся рукоприкладством.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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