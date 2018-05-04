Россиянин сжег квартиру после ссоры с тещей

Житель Батайска поругался с тещей и, как предполагают следователи, из-за конфликта поджег ее квартиру. Об этом сообщает Donday.ru.

По версии правоохранителей, мужчина поругался со своей тещей возле ее дома, расположенного на улице Луначарского. Когда женщина скрылась в подъезде, подозреваемый решил ей отомстить путем поджога жилища: он подошел к квартире со стороны улицы и зажигалкой подпалил монтажную пену на балконе. В результате квартира загорелась.

Сумма нанесенного женщине материального ущерба составила более 400 тысяч рублей. В отношении родственника пострадавшей возбудили уголовное дело, его обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества. Если вину подозреваемого докажут, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.