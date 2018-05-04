Ещё
Россиянин сжег квартиру после ссоры с тещей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин сжег квартиру после ссоры с тещей 

dom.lenta.ru 49 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Житель Батайска поругался с тещей и, как предполагают следователи, из-за конфликта поджег ее квартиру. Об этом сообщает Donday.ru.
По версии правоохранителей, мужчина поругался со своей тещей возле ее дома, расположенного на улице Луначарского. Когда женщина скрылась в подъезде, подозреваемый решил ей отомстить путем поджога жилища: он подошел к квартире со стороны улицы и зажигалкой подпалил монтажную пену на балконе. В результате квартира загорелась.
Сумма нанесенного женщине материального ущерба составила более 400 тысяч рублей. В отношении родственника пострадавшей возбудили уголовное дело, его обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества. Если вину подозреваемого докажут, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.
В конце апреля текущего года аналогичный случай произошел в одном из поселков в Карелии: обозленный мужчина попытался сжечь дом бывшей сожительницы с помощью резинового сапога. Мужчина подпалил обувь и бросил ее под стоявший на веранде коттеджа диван. В результате начался пожар, но его удалось вовремя потушить.
dom.lenta.ru: последние новости
Москвич расщедрился на парковку и лишился пяти миллионов рублей Все на выход Аренда нежилых помещений в Москве подорожала из-за благоустройства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море140
Москву ждет «второе пришествие»29
Москвич посадил во дворе розы и пожалел102
Украина пожаловалась на Росавиацию110
Квартира Парфенова насмешила Лебедева47
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение