В Удмуртии полицейскими ликвидирована нарколаборатория

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Удмуртской Республике совместно с участковыми уполномоченными отдела МВД России по Завьяловскому району и сотрудниками Росгвардии по УР по подозрению в незаконным обороте наркотиков задержали ранее судимого 50-летнего мужчину.

В ходе обыска в гараже, принадлежащем подозреваемому, полицейские обнаружили 29 кустов конопли, а также сверток с марихуаной. Установлено, что наркосодержащие растения мужчина незаконно культивировал в гараже, используя специальное оборудование: лампы, вентиляторы, нагреватели.

По фактам незаконного хранения наркотиков и культивирования растений, содержащих наркотические средства, возбуждены уголовные дела.