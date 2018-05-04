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В Удмуртии полицейскими ликвидирована нарколаборатория
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В Удмуртии полицейскими ликвидирована нарколаборатория 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Удмуртской Республике совместно с участковыми уполномоченными отдела МВД России по Завьяловскому району и сотрудниками Росгвардии по УР по подозрению в незаконным обороте наркотиков задержали ранее судимого 50-летнего мужчину.
В ходе обыска в гараже, принадлежащем подозреваемому, полицейские обнаружили 29 кустов конопли, а также сверток с марихуаной. Установлено, что наркосодержащие растения мужчина незаконно культивировал в гараже, используя специальное оборудование: лампы, вентиляторы, нагреватели.
По фактам незаконного хранения наркотиков и культивирования растений, содержащих наркотические средства, возбуждены уголовные дела.
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