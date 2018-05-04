Медведицу с медвежонком застрелили в Башкирии

Прокуратура Гафурийского района обвиняет 36-летнего и 30-летнего жителей села Красноусольский в незаконном отстреле медведицы и медвежонка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

По версии следствия, в сентябре 2017 года мужчина без разрешения вышли на незаконную охоту в лес недалеко от деревни Игенчеляр. Браконьеры дождались медведицу и медвежонка на дереве и застрелили из охотничьего ружья «ИЖ-58МА» и охотничьего карабина марки «ВПО-208».

Ущерб составил 240 тысяч рублей. Для обеспечения его возмещения на имущество злоумышленников: «ДЭУ Нексию», «Шевроле Ниву» и охотничье ружье марки «ИЖ» наложен арест.

Подсудимые не признали свою вину. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд.