Владельца «резиновой» квартиры осудили в Екатеринбурге 

В Екатеринбурге за фиктивную постановку на учет осужден местный житель. Мужчина прописал в своей квартире 26 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.
По данным следствия, ранее судимый 46-летний екатеринбуржец прописывал людей (преимущественно мигрантов) на своих «квадратах» в доме №26 на бульваре Культуры с 8 декабря 2017 года. За получение статуса жильца приезжие вознаграждали гостеприимного хозяина.
Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Свою вину подсудимый признал полностью.
Ранее в Екатеринбурге на Баумана, 20 была выявлена самая большая в России «резиновая» квартира. За 10 лет собственник прописал в ней порядка 20 000 человек. По данному факту возбуждены уголовные дела. Под прицел сыщиков попали также ответственные лица, которые долгое время закрывали глаза на жилище.
Скандал в погонах: МВД и прокуратура спорят из-за «резиновой» квартиры
В середине апреля депутаты Госдумы подготовили законопроект, который будет регулировать количество зарегистрированных в одной квартире граждан. Подробнее о том, как хотят бороться с «резиновыми» квартирами народные избранники, читайте здесь.