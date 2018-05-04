Владельца «резиновой» квартиры осудили в Екатеринбурге

Екатеринбурге за фиктивную постановку на учет осужден местный житель. Мужчина прописал в своей квартире 26 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД

По данным следствия, ранее судимый 46-летний екатеринбуржец прописывал людей (преимущественно мигрантов) на своих «квадратах» в доме №26 на бульваре Культуры с 8 декабря 2017 года. За получение статуса жильца приезжие вознаграждали гостеприимного хозяина.

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Свою вину подсудимый признал полностью.

Ранее в Екатеринбурге на Баумана, 20 была выявлена самая большая в России «резиновая» квартира. За 10 лет собственник прописал в ней порядка 20 000 человек. По данному факту возбуждены уголовные дела. Под прицел сыщиков попали также ответственные лица, которые долгое время закрывали глаза на жилище.

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