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В Саратовской области 36 тысяч литров контрафактного алкоголя
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В Саратовской области 36 тысяч литров контрафактного алкоголя 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 4 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии изъяли из незаконного оборота в Саратовской области 36 тысяч литров поддельного алкоголя, сообщила в пятницу пресс-служба областного главка МВД.
"Пресечена деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в хранении и реализации алкогольной продукции с признаками контрафактности. Масштабные оперативные мероприятия проводились при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в городах Саратове, Марксе и Красном Куте… Всего по итогам мероприятий из незаконного оборота изъято 36 тысяч литров алкогольной продукции", — говорится в сообщении.
Как уточнили в главке, в Марксе из жилых и складских помещений оперативники изъяли свыше 30 тысяч литров алкогольной продукции, при проверке складов в Красном Куте полицейские обнаружили более 2 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, оборудование для розлива сырья, этикетки различных видов и пустую тару, а в Саратове в трех гаражных боксах оперативники изъяли еще свыше 2 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
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