В Саратовской области 36 тысяч литров контрафактного алкоголя

"Пресечена деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в хранении и реализации алкогольной продукции с признаками контрафактности. Масштабные оперативные мероприятия проводились при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в городах Саратове, Марксе и Красном Куте… Всего по итогам мероприятий из незаконного оборота изъято 36 тысяч литров алкогольной продукции", — говорится в сообщении.

Как уточнили в главке, в Марксе из жилых и складских помещений оперативники изъяли свыше 30 тысяч литров алкогольной продукции, при проверке складов в Красном Куте полицейские обнаружили более 2 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, оборудование для розлива сырья, этикетки различных видов и пустую тару, а в Саратове в трех гаражных боксах оперативники изъяли еще свыше 2 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.