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Нижегородка убила мужа, который заподозрил ее в измене
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Нижегородка убила мужа, который заподозрил ее в измене 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
Конфликт между супругами произошел днем 30 апреля в квартире, где они проживали. Незадолго до этого женщина ходила в магазин, но муж ей не поверил и обвинил в измене. Словесной перепалкой дело не закончилось — нетрезвый мужчина начал избивать супругу. По версии следствия, в ответ женщина взяла нож и ударила им в грудь мужа. От полученной травмы 53-летний мужчина скончался на месте происшествия.
«Женщина вину не признала, пояснив на допросе, что не согласна с квалификацией своих действий, т.к. считает, что нанесла ножевое ранение потерпевшему с целью обороны, т.е. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась», — сообщили в следственном комитете.
Расследование уголовного дела продолжается.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
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