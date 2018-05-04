Нижегородка убила мужа, который заподозрил ее в измене

Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета

Конфликт между супругами произошел днем 30 апреля в квартире, где они проживали. Незадолго до этого женщина ходила в магазин, но муж ей не поверил и обвинил в измене. Словесной перепалкой дело не закончилось — нетрезвый мужчина начал избивать супругу. По версии следствия, в ответ женщина взяла нож и ударила им в грудь мужа. От полученной травмы 53-летний мужчина скончался на месте происшествия.

«Женщина вину не признала, пояснив на допросе, что не согласна с квалификацией своих действий, т.к. считает, что нанесла ножевое ранение потерпевшему с целью обороны, т.е. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась», — сообщили в следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается.