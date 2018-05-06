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Злоумышленники украли у жительницы Приморья полмиллиона рублей
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Злоумышленники украли у жительницы Приморья полмиллиона рублей 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Полицейские задержали двух жителей Кавалерово по подозрению в грабеже. Об этом сообщило управление МВД России по Приморскому краю.
В отделение МВД обратилась женщина с заявлением о краже. Потерпевшая собиралась в командировку. Около подъезда дома на улице Первомайская двое мужчин подбежали к ней, вырвали две сумки из рук и скрылись. В одной из сумок лежало 500 тысяч рублей.
Полиция установила личности и местонахождение подозреваемых. В отделение доставили ранее судимых мужчин 27 и 28 лет. Задержанные признались в краже и сообщили, что деньги потратили на личные нужды. Против них возбудили уголовное дело. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.
Два молодых человека ограбили
24-летнего
москвича на кольцевой линии московского метро. У мужчины вырвали из рук дорогой смартфон и вытолкали из вагона на ближайшей станции.
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