Злоумышленники украли у жительницы Приморья полмиллиона рублей

Полицейские задержали двух жителей Кавалерово по подозрению в грабеже. Об этом сообщило управление МВД России по Приморскому краю.

В отделение МВД обратилась женщина с заявлением о краже. Потерпевшая собиралась в командировку. Около подъезда дома на улице Первомайская двое мужчин подбежали к ней, вырвали две сумки из рук и скрылись. В одной из сумок лежало 500 тысяч рублей.

Полиция установила личности и местонахождение подозреваемых. В отделение доставили ранее судимых мужчин 27 и 28 лет. Задержанные признались в краже и сообщили, что деньги потратили на личные нужды. Против них возбудили уголовное дело. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

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