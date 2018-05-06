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У жительницы Приморья из рук вырвали 500 тысяч рублей
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У жительницы Приморья из рук вырвали 500 тысяч рублей 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В дежурную часть отдела МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение местной жительницы о грабеже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
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