Более одиннадцати килограммов запрещенных веществ изъяли сотрудники полиции в Югре

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО — Югре совместно с бойцами отряда специального назначения «Гром» на одной из городских улиц города Ханты-Мансийска был задержан 41-летний мужчина. В ходе личного досмотра у него было изъято более двух граммов порошкообразного вещества. В квартире злоумышленника сотрудники полиции обнаружили четыре пакета с комкообразным веществом и пять свертков с веществом светло-синего цвета. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела, при отработке мест расположения «закладок» наркотических средств в одной из хозяйственных построек оперативники изъяли три полимерных пакета с комкообразным веществом голубого цвета.

В общей сложности правоохранители изъяли более 11 килограммов запрещенных веществ. Согласно заключению эксперта, изъятое является синтетическим наркотиком.