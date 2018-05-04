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Более одиннадцати килограммов запрещенных веществ изъяли сотрудники полиции в Югре
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Более одиннадцати килограммов запрещенных веществ изъяли сотрудники полиции в Югре 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе реализации оперативной информации сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО — Югре совместно с бойцами отряда специального назначения «Гром» на одной из городских улиц города Ханты-Мансийска был задержан 41-летний мужчина. В ходе личного досмотра у него было изъято более двух граммов порошкообразного вещества. В квартире злоумышленника сотрудники полиции обнаружили четыре пакета с комкообразным веществом и пять свертков с веществом светло-синего цвета. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
В ходе расследования уголовного дела, при отработке мест расположения «закладок» наркотических средств в одной из хозяйственных построек оперативники изъяли три полимерных пакета с комкообразным веществом голубого цвета.
В общей сложности правоохранители изъяли более 11 килограммов запрещенных веществ. Согласно заключению эксперта, изъятое является синтетическим наркотиком.
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