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СК возбудил два новых уголовных дела из-за обстрелов ВСУ в Донбассе
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СК возбудил два новых уголовных дела из-за обстрелов ВСУ в Донбассе 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
СК РФ возбудил два новых уголовных дела из-за обстрелов Донбасса украинскими военными — ведомство
РИА Новости
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