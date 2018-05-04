Бдительный пензенец помешал злоумышленнику угнать автомобиль 

В областном центре сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в угоне. О том, что возле одного из домов по улице Кижеватова в Пензе неизвестный пытается угнать автомобиль марки ВАЗ-2111, в отделение полиции сообщил 36-летний местный житель. Па адресу, указанному бдительным пензенцем, были незамедлительно направлены правоохранители.
«На месте происшествия сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №4 задержали подозреваемого — им оказался 33-летний житель Пензы. Его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.
По факту покушения на неправомерное завладение транспортным средством было возбуждено уголовное дело.