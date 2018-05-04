Ещё
Неизвестные напали на таксиста и попытались похитить у него планшет на юго‑востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия отказалась от союзов с Китаем
Россия отказалась от союзов с Китаем

Неизвестные напали на таксиста и попытались похитить у него планшет на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Двое злоумышленников на проспекте 40 лет Октября в столице распылили в лицо таксисту неизвестную жидкость и попытались украсть у него планшет, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, 3 мая граждане сообщили о разбое по адресу: проспект 40 лет Октября, дом 7, строение 2.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 3 мая в 02:30 по указанному адресу двое неизвестных, распылив неустановленную жидкость в лицо водителю такси 1989 года рождения, пытались открыто похитить у него планшет, однако в связи с активным сопротивлением потерпевшего не довели свой преступный умысел до конца, скрылись», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что потерпевший не обращался в медучреждение. По данному факту возбудили уголовное дело.
РИАМО: последние новости
Тело мужчины обнаружили в Ногинске «Почта России» помогла полиции в Москве задержать мужчину с поддельным паспортом Бывшего менеджера супермаркета задержали за присвоение продукции в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море244
Россия отказалась от союзов с Китаем65
Москвич посадил во дворе розы и пожалел186
«За что они боролись, на то и напоролись»51
Москву ждет «второе пришествие»33
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
03:17
Россия отказалась от союзов с Китаем
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение