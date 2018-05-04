Неизвестные напали на таксиста и попытались похитить у него планшет на юго‑востоке Москвы

Двое злоумышленников на проспекте 40 лет Октября в столице распылили в лицо таксисту неизвестную жидкость и попытались украсть у него планшет, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве

По его словам, 3 мая граждане сообщили о разбое по адресу: проспект 40 лет Октября, дом 7, строение 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 3 мая в 02:30 по указанному адресу двое неизвестных, распылив неустановленную жидкость в лицо водителю такси 1989 года рождения, пытались открыто похитить у него планшет, однако в связи с активным сопротивлением потерпевшего не довели свой преступный умысел до конца, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что потерпевший не обращался в медучреждение. По данному факту возбудили уголовное дело.