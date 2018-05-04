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Курянки отправятся в колонию за распространение наркотиков
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Курянки отправятся в колонию за распространение наркотиков 

Курские известия 10 минут назад
Фото: Курские известия
Исполнение приговора суда отсрочено до достижения их малолетними детьми 14-летнего возраста
27-летняя курянка и ее 25-летняя знакомая признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств через интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Как было установлено, в ноябре прошлого года девушки договорились распространять в Курске «синтетику». Они получили оптовую партию наркотика и приступили к созданию тайников.
Подсудимые распределили обязанности: одна делала закладки, другая фотографировала происходящее на телефон для наркопотребителей. Так они сделали 60 тайников-закладок. Но в итоге их действия были пресечены полицейскими.
Суд назначил им 4, 5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Исполнение приговора отсрочено до достижения их малолетними детьми 14-летнего возраста, пояснили в пресс-службе прокуратуры области.
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