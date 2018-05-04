Курянки отправятся в колонию за распространение наркотиков

Исполнение приговора суда отсрочено до достижения их малолетними детьми 14-летнего возраста

27-летняя курянка и ее 25-летняя знакомая признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств через интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Как было установлено, в ноябре прошлого года девушки договорились распространять в Курске «синтетику». Они получили оптовую партию наркотика и приступили к созданию тайников.

Подсудимые распределили обязанности: одна делала закладки, другая фотографировала происходящее на телефон для наркопотребителей. Так они сделали 60 тайников-закладок. Но в итоге их действия были пресечены полицейскими.