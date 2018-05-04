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В Самарской области задержали пенсионера с патронами для автомата
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В Самарской области задержали пенсионера с патронами для автомата 

ТРК Губерния 20 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Мужчина рассказал, что нашел боеприпасы в прошлом месяце и оставил на память. Сейчас ему грозит уголовное наказание.
В незаконном хранении боеприпасов подозревают 61-летнего жителя Красноярского района. Полицейские обнаружили в кармане куртки задержанного 12 предметов, похожих на боеприпасы. Экспертиза подтвердила, что это — патроны калибра 5,45 х 39 мм, предназначенные для стрельбы из автомата отечественного производства. Мужчина рассказал, что нашел их еще в апреле на берегу реки. Эту информацию стражи порядка сейчас проверяют. Возбуждено уголовное дело. Ранее проблем с законом у мужчины не было. Правоохранители напоминают, что хранение огнестрельного оружия, его составных частей и патронов преследуется законом. Чтобы избежать наказания, необходимо добровольно сдать запрещенные предметы в ближайший отдел полиции.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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