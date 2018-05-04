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Копейчанин лишился 282 000 рублей покупая спецтехнику в интернете
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Копейчанин лишился 282 000 рублей покупая спецтехнику в интернете 

Уральский меридиан 22 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В дежурную часть Отдела МВД России по городу Копейску обратился мужчина, 1989 года рождения, с просьбой установить и привлечь к ответственности неизвестных, которые, введя его в заблуждение, завладели деньгами.
Потерпевший на одном из сайтов в сети Интернет нашел объявление о продаже вилочных погрузчиков. Обговорив с продавцом технические характеристики продаваемых погрузчиков и способ их доставки, копейчанин решил совершить сделку. При этом его не смутила стопроцентная предоплата. Через банкомат мужчина перевел 282 000 рублей. По телефону ему подтвердили, что деньги пришли, и техника будет доставлена в Копейск в течении нескольких часов. Так и не дождавшись спецтехники, местный житель обратился в Отдел полиции.
«По данному факту в отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления и установлению лиц, причастных к его совершению», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть внимательными при переводе денег неизвестным лицам, при совершении подобных сделок договариваться об оплате товара после его получения.
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