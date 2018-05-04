Житель Приморья нелегально вывел из страны более 7 миллионов долларов США

Житель России заплатил свыше семи миллионов американских долларов за китайские стройматериалы, которые так и не доставили покупателю. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

Предприниматель покупал материалы из Китая через

фирму-однодневку. Он использовал недействительный договор на закупку керамической плитки, бруса, декоративных камней, панелей ПВХ. На самом деле фирма не собиралась покупать стройматериалы.

За два года бизнесмен более 60 раз перевел в КНР деньги на банковские счета нерезидентов. В пересчет на рубли сумма составила 440 миллионов рублей. Таможня возбудила восемь уголовных дел по факту невозврата денег в РФ.