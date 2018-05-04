Ещё
Житель Приморья нелегально вывел из страны более 7 миллионов долларов США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Приморья нелегально вывел из страны более 7 миллионов долларов США 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
Житель России заплатил свыше семи миллионов американских долларов за китайские стройматериалы, которые так и не доставили покупателю. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.
Предприниматель покупал материалы из Китая через
фирму-однодневку. Он использовал недействительный договор на закупку керамической плитки, бруса, декоративных камней, панелей ПВХ. На самом деле фирма не собиралась покупать стройматериалы.
За два года бизнесмен более 60 раз перевел в КНР деньги на банковские счета нерезидентов. В пересчет на рубли сумма составила 440 миллионов рублей. Таможня возбудила восемь уголовных дел по факту невозврата денег в РФ.
Житель Омска украл два миллиона рублей благодаря продаже несуществующего оборудования для майнинга криптовалют. Обвиняемого отправили в колонию строгого режима на три года и четыре месяца.
360tv.ru: последние новости
Фигуранты дела о растрате при строительстве «Восточного» получили реальные сроки Россиянка приговорена к пожизненному заключению за ввоз кокаина судом Вьетнама Отсидевший 43 года британский убийца вышел на свободу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву ждет «второе пришествие»26
Банки отказывают россиянам по-новому82
Скрипаля отравили полной рюмкой119
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали233
Тракторы признали новым оружием России64
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
00:29
Пакистанский мистер Бин рассмешил соцсети
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение