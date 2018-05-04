«Достал пистолет и направил на управляющую». В Тюмени недовольный клиент угрожал сотруднице базы отдыха

Полиция Тюмени задержала местного жителя, из-за плохого сервиса угрожавшего убийством сотруднице базы отдыха. Инцидент произошел 2 мая.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени, после звона в дежурную часть стражи порядка немедленно выехали на место и задержали злоумышленника. Им оказался безработный 32-летний тюменец.

«Стражи правопорядка выяснили, что между посетителем базы отдыха и управляющей произошел конфликт. Мужчина был недоволен обслуживанием. Не сумев устно решить конфликт, злоумышленник достал травматический пистолет, направил его на управляющую и стал ей угрожать убийством», — поясняют в пресс-службе ведомства.

После произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»).