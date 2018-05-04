За кражу электронных денег можно сесть на шесть лет

С сегодняшнего дня, 4 мая, вступает в силу закон, согласно которому за кражу электронных денег или средств с банковского счета грозит заключение на срок до шести лет.

Как отмечает глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков , в последние годы резко увеличилось число попыток нелегально списать деньги со счетов граждан.

Так, в минувшем году россияне потеряли таким образом два миллиарда рублей. При этом злоумышленники списывают со счетов некрупные суммы, поэтому им грозит только нестрогое наказание.

Этот закон был внесен группой депутатов. Они посчитали необходимым ввести в Уголовный кодекс РФ специальный состав о краже электронных денег. Как сообщает «Парламентская газета», ранее за подобное действие устанавливалось административное наказание, и оно не останавливало грабителей.

Закон предлагает наказание, вплоть до максимального срока заключения, даже в том случае, если была украдена небольшая сумма. Штрафы за кражу с банковских карт увеличиваются со 120 тысяч до 500 тысяч рублей, а за воровство имущества с помощью чужой платежной карты можно получить тюремный срок до трех лет, тогда как раньше за это могли арестовать максимум на четыре месяца.