Краснодарской пенсионерке предъявили обвинение в убийстве драчливого сожителя

Краснодар . 4 мая — Новая Кубань. Убийство было совершено 23 апреля на территории садоводческого товарищества «Орбита». Обвиняемой 66 лет. Она проживала с 53-летним мужчиной. Частный дом они арендовали.

В тот день сожитель пенсионерки был пьян. Между ними возник конфликт. Во время ссоры мужчина стал избивать гражданку.

Женщина не растерялась. Она схватила кухонный нож и ударила им сожителя в область шеи.

Потом краснодарка осознала суть всего произошедшего и поспешила вызвать полицию и Скорую помощь. Но было уже слишком поздно. Прибывшие медики констатировали смерть.