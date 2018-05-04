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Краснодарской пенсионерке предъявили обвинение в убийстве драчливого сожителя
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Краснодарской пенсионерке предъявили обвинение в убийстве драчливого сожителя 

Новая Кубань 38 минут назад
Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. Убийство было совершено 23 апреля на территории садоводческого товарищества «Орбита». Обвиняемой 66 лет. Она проживала с 53-летним мужчиной. Частный дом они арендовали.
В тот день сожитель пенсионерки был пьян. Между ними возник конфликт. Во время ссоры мужчина стал избивать гражданку.
Женщина не растерялась. Она схватила кухонный нож и ударила им сожителя в область шеи.
Потом краснодарка осознала суть всего произошедшего и поспешила вызвать полицию и Скорую помощь. Но было уже слишком поздно. Прибывшие медики констатировали смерть.
СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает что пенсионерка находится под домашним арестом на время следствия. В отношении неё возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.105 УК РФ).
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