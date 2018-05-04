Сотрудник УФСИН Крыма попался на торговле наркотиками

СИМФЕРОПОЛЬ , 4 май — РИА Новости Крым . Следственные органы Республики Крым предъявили обвинение сотруднику УФСИН в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.

"По данным следствия, обвиняемый приобрел наркотическое средство, затем с целью его дальнейшего сбыта разместил в общедоступных местах Симферополя объявления о продаже. После чего сбыл гражданину психотропное вещество через тайник за сумму 2200 рублей, переведенных посредством платежных терминалов Qiwi ", — рассказали в ведомстве.

В отношении сотрудника УФСИН возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. В настоящее время он находится под стражей.