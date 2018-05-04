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Сотрудник УФСИН Крыма попался на торговле наркотиками
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Сотрудник УФСИН Крыма попался на торговле наркотиками 

РИА Новости Крым 43 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 май — РИА Новости Крым. Следственные органы Республики Крым предъявили обвинение сотруднику УФСИН в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.
"По данным следствия, обвиняемый приобрел наркотическое средство, затем с целью его дальнейшего сбыта разместил в общедоступных местах Симферополя объявления о продаже. После чего сбыл гражданину психотропное вещество через тайник за сумму 2200 рублей, переведенных посредством платежных терминалов Qiwi", — рассказали в ведомстве.
В отношении сотрудника УФСИН возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. В настоящее время он находится под стражей.
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