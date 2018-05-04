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Сотрудник УФСИН арестован за продажу наркотиков в Крыму
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Сотрудник УФСИН арестован за продажу наркотиков в Крыму 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Работник Федеральной службы исполнения наказаний арестован за продажу наркотиков в Крыму. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу СУ Следственного Комитета России по Республике Крым.
Следствие установило, что мужчина купил наркотики и собирался сбыть их в Симферополе через объявления о продаже. Через тайник он продал мужчине психотропное вещество на сумму в 2,2 тысячи рублей. Покупатель перевел обвиняемому деньги через платежную систему Qiwi.
По делу продолжают вести расследование. На это время мужчину заключили под стражу.
Суд Хошимина во Вьетнаме приговорил к пожизненному заключению россиянку Марию Дапирке за ввоз в страну кокаина. Девушка отправилась из Таиланда в Африку к своему жениху с пересадкой во Вьетнаме, где в ее чемодане и нашли почти три килограмма наркотиков.
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