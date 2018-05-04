Сотрудник УФСИН арестован за продажу наркотиков в Крыму

Работник Федеральной службы исполнения наказаний арестован за продажу наркотиков в Крыму . Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу СУ Следственного Комитета России по Республике Крым.

Следствие установило, что мужчина купил наркотики и собирался сбыть их в Симферополе через объявления о продаже. Через тайник он продал мужчине психотропное вещество на сумму в 2,2 тысячи рублей. Покупатель перевел обвиняемому деньги через платежную систему Qiwi

По делу продолжают вести расследование. На это время мужчину заключили под стражу.