Пермяк отправится в колонию за то, что взял в прокат велосипеды и продал их

В июне 2017 года в отдел полиции Мотовилихинского района обратился предприниматель. Он рассказал, что один из клиентов взял у него в прокат три велосипеда, и не вернул. Заявитель сказал, что причинённый ущерб составляет 39 тысяч рублей и попросил, чтобы правоохранители разобрались в ситуации и защитили его интересы.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 29-летний мужчина, который прежде был судим девять раз. Велосипеды, взятые во временное пользование, он продал знакомому мужчине, а деньги потратил.