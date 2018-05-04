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Пермяк отправится в колонию за то, что взял в прокат велосипеды и продал их
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Пермяк отправится в колонию за то, что взял в прокат велосипеды и продал их 

АиФ Пермь 56 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми приговорили к колонии строгого режима мужчину, который взял в прокат три велосипеда и продал их.
В июне 2017 года в отдел полиции Мотовилихинского района обратился предприниматель. Он рассказал, что один из клиентов взял у него в прокат три велосипеда, и не вернул. Заявитель сказал, что причинённый ущерб составляет 39 тысяч рублей и попросил, чтобы правоохранители разобрались в ситуации и защитили его интересы.
Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 29-летний мужчина, который прежде был судим девять раз. Велосипеды, взятые во временное пользование, он продал знакомому мужчине, а деньги потратил.
«Возбуждено уголовное дело. После завершения расследования Мотовилихинский районный суд признал мужчину виновным в преступлении «присвоение и растрата». Ему назначили наказание назначил в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
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