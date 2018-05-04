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В Краснодаре 66-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя
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В Краснодаре 66-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя 

АиФ — Юг 53 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Установлено, что пенсионерка вместе с погибшим проживала в арендуемом доме в садоводческом товариществе «Орбита» Прикубанского округа Краснодара. По данным следствия, днем 23 апреля 2018 года между сожителями произошел конфликт. 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал избивать женщину. В ответ она ударила обидчика кухонным ножом в область шеи. Потом сама же вызвала сотрудников скорой медицинской помощи и полиции. Но медики лишь смогли констатировать смерть потерпевшего.
Женщина находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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