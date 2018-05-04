Дело о взятке экс-зампреда пензенской гордумы Тюрина передано в суд

Бывший заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин и адвокат Андрей Рябышев предстанут перед судом по уголовному делу, связанном с получением депутатом взятки более 35 млн рублей.

Суд с открытой датой

«Дело в отношении Георгия Тюрина и Андрея Рябышева поступило в суд. (Судьей при поступлении дела) мера пресечения каждому оставлена прежней и продлена до 25 октября», — сообщили РИА «Новости» в Первомайском райсуде Пензы , куда поступило дело, отметив, что дата слушаний по делу еще не назначена.

Следствие обвиняло Тюрина по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», а Рябышева — по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Депутату грозит до 15 лет лишения свободы, а адвокату — до 12 лет заключения.

Тюрин в настоящее время находится под стражей, сообщает пензенский портал «Наш город».

Экс-вице-спикера арестовали в мае 2017 года по обвинению во взяточничестве. Депутат долгое время пытался пролоббировать в мэрии строительное решение в пользу местного предпринимателя, получив взамен миллион рублей и заставив переписать на своего сына часть недвижимости коммерсанта. Предприниматель, выступивший потерпевшей стороной, переоформил на сына депутата принадлежащий ему объект недвижимости площадью 1450 кв. метров и стоимостью около 34 млн рублей.