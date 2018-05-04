Явился на заседание суда в нетрезвом виде подсудимый в Новосибиркой области

В Купинском районе Новосибирской области судебные приставы задержали подсудимого, который явился на судебное заседание в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебных приставов по НСО. То, что 32-летний «виновник торжества» нетрезв заметили еще во время досмотра перед залом суда. Обвиняемый в краже еле держался на ногах. Свое состояние подсудимый объяснил логически: немного выпил для снятия стресса. При этом мужчина выражался нецензурной бранью и вёл себя агрессивно. В итоге буйного подсудимого решили не пускать на судебный процесс.

Кроме обвинения в краже к его биографии теперь добавился еще и арест на двое суток за «неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».