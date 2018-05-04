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Явился на заседание суда в нетрезвом виде подсудимый в Новосибиркой области
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Явился на заседание суда в нетрезвом виде подсудимый в Новосибиркой области 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Купинском районе Новосибирской области судебные приставы задержали подсудимого, который явился на судебное заседание в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебных приставов по НСО. То, что 32-летний «виновник торжества» нетрезв заметили еще во время досмотра перед залом суда. Обвиняемый в краже еле держался на ногах. Свое состояние подсудимый объяснил логически: немного выпил для снятия стресса. При этом мужчина выражался нецензурной бранью и вёл себя агрессивно. В итоге буйного подсудимого решили не пускать на судебный процесс.
Кроме обвинения в краже к его биографии теперь добавился еще и арест на двое суток за «неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».
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