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Безработный в Коптево поссорился с пьяным мужчиной и разбил ему голову
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Безработный в Коптево поссорился с пьяным мужчиной и разбил ему голову 

Агентство «Москва» 1 час назад
На севере столицы задержан подозреваемый в причинении тяжких травм мужчине, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
По данным ведомства, утром 1 мая в столичную больницу с ул. Михалковская доставили нетрезвого гражданина 1988 г. рождения, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени и ушибы головы. Как выяснили оперативники, ночью между потерпевшим и неизвестным произошла ссора, закончившаяся рукоприкладством.
«Вечером 3 мая на ул. Генерала Рычагова сотрудники уголовного розыска задержали безработного мужчину 1988 г. рождения, которого изобличили в содеянном. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — сказали в пресс-службе.
Как уточнили в столичном главке, фигурант находится под подпиской о невыезде.
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