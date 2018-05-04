Безработный в Коптево поссорился с пьяным мужчиной и разбил ему голову

По данным ведомства, утром 1 мая в столичную больницу с ул. Михалковская доставили нетрезвого гражданина 1988 г. рождения, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени и ушибы головы. Как выяснили оперативники, ночью между потерпевшим и неизвестным произошла ссора, закончившаяся рукоприкладством.

«Вечером 3 мая на ул. Генерала Рычагова сотрудники уголовного розыска задержали безработного мужчину 1988 г. рождения, которого изобличили в содеянном. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — сказали в пресс-службе.

Как уточнили в столичном главке, фигурант находится под подпиской о невыезде.