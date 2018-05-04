Директор оренбургской турфирмы похитила у клиентов 179 тыс. рублей

В полиции Оренбуржья расследовали уголовное дело по факту мошенничества в сфере туризма.

Установлено, что с июля по сентябрь 2017 года оренбурженка, будучи директором турфирмы заключила договоры с восемью гражданами. Злоупотребляя доверием, подозреваемая похитила более 179 тыс. рублей, принадлежавших клиентам. Этим деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.