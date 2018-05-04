Директор оренбургской турфирмы похитила у клиентов 179 тыс. рублей 

В полиции Оренбуржья расследовали уголовное дело по факту мошенничества в сфере туризма.
Установлено, что с июля по сентябрь 2017 года оренбурженка, будучи директором турфирмы заключила договоры с восемью гражданами. Злоупотребляя доверием, подозреваемая похитила более 179 тыс. рублей, принадлежавших клиентам. Этим деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.
Как сообщает региональное управление МВД, оренбурженка свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Причиненный ущерб пока не возмещен, а на имущество подозреваемой наложен арест.