Члены ульяновской ОПГ осуждены за обман страховщиков и банков на 7 млн рублей

Ульяновской области члены организованной преступной группы (ОПГ) осуждены за хищение у страховых компаний и кредитных учреждений более 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, двое жителей Ульяновска , купив фирму, осуществляли заключение договоров на оказание юридических услуг населению по страховым случаям, связанным с транспортными средствами.

«Вместе с тем по их указаниям иные члены группы приобретали по низким ценам машины марок «премиум» класса, после чего, оформив соответствующие документы в страховых компаниях, инсценировали случаи повреждений салонов автомобилей третьими лицами. При этом составлялись фиктивные экспертные заключения, в которых умышленно завышалась стоимость причиненного ущерба. Кроме того, признано доказанным, что руководители преступной группы организовывали аферы с финансовыми ресурсами банков, связанные с оформлением кредитов на подставных лиц», — говорится в релизе.

В результате с февраля 2013 года по апрель 2016-го от действий злоумышленников пострадали четыре страховых и кредитных учреждения, которым был причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей.

Суд признал злоумышленников виновными в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой, и покушении на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая в крупном размере. Они приговорены на сроки от одного года десяти месяцев до трех лет восьми месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима . Еще один преступник скрылся от суда и объявлен в розыск.

Приговор в законную силу не вступил, заключили в ведомстве.