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Члены ульяновской ОПГ осуждены за обман страховщиков и банков на 7 млн рублей
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Члены ульяновской ОПГ осуждены за обман страховщиков и банков на 7 млн рублей 

Банки.ру 29 минут назад
В Ульяновской области члены организованной преступной группы (ОПГ) осуждены за хищение у страховых компаний и кредитных учреждений более 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, двое жителей Ульяновска, купив фирму, осуществляли заключение договоров на оказание юридических услуг населению по страховым случаям, связанным с транспортными средствами.
«Вместе с тем по их указаниям иные члены группы приобретали по низким ценам машины марок «премиум» класса, после чего, оформив соответствующие документы в страховых компаниях, инсценировали случаи повреждений салонов автомобилей третьими лицами. При этом составлялись фиктивные экспертные заключения, в которых умышленно завышалась стоимость причиненного ущерба. Кроме того, признано доказанным, что руководители преступной группы организовывали аферы с финансовыми ресурсами банков, связанные с оформлением кредитов на подставных лиц», — говорится в релизе.
В результате с февраля 2013 года по апрель 2016-го от действий злоумышленников пострадали четыре страховых и кредитных учреждения, которым был причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей.
Суд признал злоумышленников виновными в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой, и покушении на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая в крупном размере. Они приговорены на сроки от одного года десяти месяцев до трех лет восьми месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Еще один преступник скрылся от суда и объявлен в розыск.
Приговор в законную силу не вступил, заключили в ведомстве.
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