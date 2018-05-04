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Директор МФО обманом завладел земельным участком уфимки
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Директор МФО обманом завладел земельным участком уфимки 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Учредитель и директор сети офисов микрозаймов завладел земельным участком уфимки под предлогом обеспечения возврата долга. Предварительные данные расследования приводит пресс-служба МВД республики.
Ущерб, причинённый горожанке, составил более 560 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Отмечено, что директор МФО попался на этой махинации во время расследования другого уголовного дела об особо крупном мошенничестве на 76 млн рублей. Сейчас один из обвиняемых содержится под стражей, второй — под подпиской о невыезде.
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