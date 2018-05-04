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Костромскому бармену продали дешевую подделку под видом популярного смартфона
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Костромскому бармену продали дешевую подделку под видом популярного смартфона 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме ищут мошенника, который обманул сотрудника городского кафе. Мужчина продал тому подделку под видом дорогого телефона, сообщает управление МВД по Костромской области.
20-летний бармен одного из городских кафе сообщил в полицию, что стал жертвой афериста. В заведение пришел мужчина и предложил приобрести популярный смартфон по цене втрое ниже рыночной — за 25 тысяч рублей.
Он показал телефон костромичу и заверил, что товар подлинный и качественный. Бармен согласился и купил телефон, а позже оказалось, что теперь он обладатель дешевой подделки стоимостью не более 10 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся расследование.
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