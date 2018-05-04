Костромскому бармену продали дешевую подделку под видом популярного смартфона

Костроме ищут мошенника, который обманул сотрудника городского кафе. Мужчина продал тому подделку под видом дорогого телефона, сообщает управление МВД по Костромской области

20-летний бармен одного из городских кафе сообщил в полицию, что стал жертвой афериста. В заведение пришел мужчина и предложил приобрести популярный смартфон по цене втрое ниже рыночной — за 25 тысяч рублей.

Он показал телефон костромичу и заверил, что товар подлинный и качественный. Бармен согласился и купил телефон, а позже оказалось, что теперь он обладатель дешевой подделки стоимостью не более 10 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся расследование.