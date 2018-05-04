Подозреваемого в коммерческом подкупе на 2,5 млн руб. задержали в Подмосковье

«Установлено, что житель Москвы , являясь должностным лицом одной из коммерческих организаций, незаконно требовал от представителя строительной фирмы передачи ему 2,5 млн руб. за предоставление привилегированных условий работы, беспрепятственное согласование авансовых платежей и подписание актов о выполненных работах по переустройству линий электропередач на объекте», — уточнила собеседница агентства.

Задержание подозреваемого проходило на парковке торгового центра во время передачи требуемой суммы. При личном досмотре у жителя столицы обнаружили деньги, принадлежащие потерпевшему. Как сообщила Т. Петрова, по данному факту приняли процессуальное решение, подозреваемого отправили под домашний арест.