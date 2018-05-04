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Подозреваемого в коммерческом подкупе на 2,5 млн руб. задержали в Подмосковье
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Подозреваемого в коммерческом подкупе на 2,5 млн руб. задержали в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полицейские Красногорска задержали 32-летнего мужчину по подозрению в коммерческом подкупе, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
«Установлено, что житель Москвы, являясь должностным лицом одной из коммерческих организаций, незаконно требовал от представителя строительной фирмы передачи ему 2,5 млн руб. за предоставление привилегированных условий работы, беспрепятственное согласование авансовых платежей и подписание актов о выполненных работах по переустройству линий электропередач на объекте», — уточнила собеседница агентства.
Задержание подозреваемого проходило на парковке торгового центра во время передачи требуемой суммы. При личном досмотре у жителя столицы обнаружили деньги, принадлежащие потерпевшему. Как сообщила Т. Петрова, по данному факту приняли процессуальное решение, подозреваемого отправили под домашний арест.
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