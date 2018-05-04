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В Орске у бизнесмена изъяли 26 тысяч пачек сигарет на миллион рублей
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В Орске у бизнесмена изъяли 26 тысяч пачек сигарет на миллион рублей 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске полицейские изъяли у уроженца Закавказской республики более 26 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 1 миллиона рублей.
По информации правоохранителей, подозреваемый на одной из торгово-закупочных баз города продавал немаркированную табачную продукцию, на этикетках которой был указан известный бренд.
Как сообщает УМВД региона, возбуждено уголовное дело за незаконное использование средств индивидуализации товаров. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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