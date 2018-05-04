В Ноябрьске уволили полицейского-психолога, убедившего коллегу продать джип из вещдоков 

На Ямале прокуратура добилась увольнения полицейского психолога ОМВД Ноябрьска, склонившего начальника отдела дознания вывести из состава вещественных доказательств автомобиль «Volkswagen Touareg». Постановление было использовано для хищения внедорожника, а законному владельцу причинен ущерб на 700 тысяч рублей.
«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ согласилась с доводами кассационного представления прокуратуры и 12.02.2018 отменила решение суда округа, направив дело на новое рассмотрение. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа 26.04.2018 по результатам нового рассмотрения в соответствии с заключением прокурора увольнение бывшего полицейского признано законным, решение вступило в законную силу», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
Проступок, совершенный специалистом отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом отдела полиции Ноябрьска, был выявлен в ходе служебной проверки. После этого он был уволен из органов внутренних дел, но обжаловал решение ведомства в суде.
Фото Евгения Поторочина