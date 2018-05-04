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В Ноябрьске уволили полицейского-психолога, убедившего коллегу продать джип из вещдоков
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В Ноябрьске уволили полицейского-психолога, убедившего коллегу продать джип из вещдоков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Ямале прокуратура добилась увольнения полицейского психолога ОМВД Ноябрьска, склонившего начальника отдела дознания вывести из состава вещественных доказательств автомобиль «Volkswagen Touareg». Постановление было использовано для хищения внедорожника, а законному владельцу причинен ущерб на 700 тысяч рублей.
«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ согласилась с доводами кассационного представления прокуратуры и 12.02.2018 отменила решение суда округа, направив дело на новое рассмотрение. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа 26.04.2018 по результатам нового рассмотрения в соответствии с заключением прокурора увольнение бывшего полицейского признано законным, решение вступило в законную силу», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
Проступок, совершенный специалистом отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом отдела полиции Ноябрьска, был выявлен в ходе служебной проверки. После этого он был уволен из органов внутренних дел, но обжаловал решение ведомства в суде.
Фото Евгения Поторочина
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