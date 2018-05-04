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Житель Прикамья поссорился со знакомой и решил сжечь надворные постройки
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Житель Прикамья поссорился со знакомой и решил сжечь надворные постройки 

АиФ Пермь 44 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Жителя Уинского района обвиняют в поджоге имущества знакомой. 30-летний мужчина уже был неоднократно судим.
«В ноябре прошлого года рано утром обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к дому своей знакомой. На почве личных неприязненных отношений он решил поджечь надворные постройки», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
После двух неудачных попыток мужчина подошёл к дровянику, примыкающему к надворным постройкам. С помощью зажигалки он смог подпалить бересту на поленьях. Убедившись, что огонь начал распространяться, злоумышленник сбежал.
Хозяйка дома вовремя заметила возгорание. Женщина смогла самостоятельно его потушить, тем самым спасла своё имущество на 700 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали. В полиции он признался в преступлении.
Следователи завершили сбор доказательств. Уголовное дело передают в суд.
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