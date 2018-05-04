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Предприниматель требовал 2,5 млн рублей за привилегированные условия работы
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Предприниматель требовал 2,5 млн рублей за привилегированные условия работы 

Вести Подмосковья 20 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Полицейские из Красногорска задержали 32-летнего жителя Москвы, которого подозревают в коммерческом подкупе на сумму 2,5 млн рублей.
«Установлено, что злоумышленник, являясь должностным лицом одной из коммерческих организаций, незаконно требовал от представителя строительной фирмы передачи ему 2,5 миллионов рублей за предоставление привилегированных условий работы, беспрепятственное согласование авансовых платежей и подписание актов о выполненных работах по переустройству линий электропередач на объекте», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Подозреваемого задержали сотрудники полиции на автомобильной парковке торгового центра в момент передачи ему требуемой суммы. При личном досмотре у мужчины оперативники обнаружили и изъяли деньги, принадлежащие потерпевшему», — рассказала Татьяна Петрова.
Подозреваемый находится под домашним арестом.
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