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В Челябинской области сменился начальник полиции
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В Челябинской области сменился начальник полиции 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Новым заместителем начальника ГУ МВД по Челябинской области стал полковник Сергей Богдановский, который с осени 2017 года руководил уголовным розыском Главка, а до этого был начальником УМВД по Магнитогорску.
Соответствующий указ появился 3 мая на портале правовой информации. На этом посту Богдановский возглавил региональную полицию. Наряду с ним два других заместителя, Андрей Сухопаров и Константин Носков, управляют, соответственно, Главным следственным управлением и внутренней службой.
В ведении Богдановского — уголовный розыск, ГИБДД, управления экономической безопасности, по вопросам миграции, по контролю за оборотом наркотиков, экспертно-криминалистический центр, отдел «К» и другие подразделения.
Место руководителя областной полиции было вакантно с октября прошлого года, когда его покинул Игорь Иванов, чтобы возглавить ГУ МВД по Кемеровской области. В течение полугода исполняющим обязанности был Иван Костенко.
Сергей Богдановский родился в 1974 году в Карталах. В органах внутренних дел — с 1993 года. Ранее работал в Златоусте, Еткульском и Верхнеуфалейском районах и Магнитогорске.
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