Путин назначил нового главу полиции Челябинской области 

Владимир Путин назначил нового заместителя начальника ГУ МВД по Челябинской области — начальника полиции. Соответствующий приказ опубликован 3 мая на официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".
Повышение получил Сергей Богдановский. С 2015 года он возглавлял УМВД Магниторгорска, а осенью 2017-го перешел на должность начальника управления уголовного розыска регионального главка.
До Бодгановского должность замначальника ГУ МВД области — начальника полиции занимал Игорь Иванов, который в октябре 2017-го возглавил ГУ МВД по Кемеровской области. В последние месяцы обязанности начальника полиции исполнял Иван Костенко.