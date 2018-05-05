Похитителя ангарской школьницы приговорили к семи годам колонии

Мужчину, обвинявшегося в похищении школьницы в Ангарске , признали виновным и приговорили к семи годам заключения, сообщили в пресс-службе городского суда.

Напомним, 13-летнюю ангарчанку похитили в сентябре прошлого года. Девочка возвращалась домой из школы, когда возле нее остановился мужчина и предложил подвезти. Школьница отказалась. Тогда злоумышленник угрозами вынудил ее сесть в автомобиль и увез в лес. Девочка смогла спастись от похитителя: когда он отвернулся, она сбежала и добралась до дома.