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Похитителя ангарской школьницы приговорили к семи годам колонии
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Похитителя ангарской школьницы приговорили к семи годам колонии 

АиФ Иркутск 22 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Мужчину, обвинявшегося в похищении школьницы в Ангарске, признали виновным и приговорили к семи годам заключения, сообщили в пресс-службе городского суда.
Напомним, 13-летнюю ангарчанку похитили в сентябре прошлого года. Девочка возвращалась домой из школы, когда возле нее остановился мужчина и предложил подвезти. Школьница отказалась. Тогда злоумышленник угрозами вынудил ее сесть в автомобиль и увез в лес. Девочка смогла спастись от похитителя: когда он отвернулся, она сбежала и добралась до дома.
Как отметили в пресс-службе суда, ранее 36-летний обвиняемый судим не был. Он женат, воспитывает ребенка. Свою вину на суде он не признал. Согласно приговору, наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
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