Экс-сотрудник Росгвардии из Магадана осужден за избиение задержанного

Вступил в силу приговор бывшему сотруднику Росгвардии из Магадана . Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина, находясь при исполнении служебных обязанностей, применил насилие к гражданину, задержанному за мелкое хулиганство. Он наступил ногой на левую ногу потерпевшего, а затем ударил его по ногам. При этом пострадавший не представлял опасности для себя и окружающих.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того подсудимый в течение трех лет лишен права занимать должности, связанные с функциями представителя власти.

Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Данное решение было принято 5 апреля. Стороны не стали его обжаловать, и приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА MagadanMedia, на прошлой неделе вступил в законную силу приговор в отношении 32-летней жительницы Магадана. Ее осудили за избиение сотрудницы полиции.