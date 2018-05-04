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Экс-сотрудник Росгвардии из Магадана осужден за избиение задержанного
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Экс-сотрудник Росгвардии из Магадана осужден за избиение задержанного 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Вступил в силу приговор бывшему сотруднику Росгвардии из Магадана. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчина, находясь при исполнении служебных обязанностей, применил насилие к гражданину, задержанному за мелкое хулиганство. Он наступил ногой на левую ногу потерпевшего, а затем ударил его по ногам. При этом пострадавший не представлял опасности для себя и окружающих.
Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того подсудимый в течение трех лет лишен права занимать должности, связанные с функциями представителя власти.
Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).
Данное решение было принято 5 апреля. Стороны не стали его обжаловать, и приговор вступил в законную силу.
Как сообщало ИА MagadanMedia, на прошлой неделе вступил в законную силу приговор в отношении 32-летней жительницы Магадана. Ее осудили за избиение сотрудницы полиции.
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