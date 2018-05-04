Иномарку стоимостью около 4,5 млн руб. украл неизвестный на юге Москвы

В столичном районе Донской украли автомобиль BMW стоимостью около 4,5 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

В полицию обратился 46-летний мужчина и заявил о краже автомашины по адресу: 4-й Верхний Михайловский проезд, д. 6. «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащего заявителю автомобиля марки BMW X6. Материальный ущерб составил около 4,5 млн руб.», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».