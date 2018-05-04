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СКР возбудил дело о невыплате зарплаты в «Амурвзрывпроме»
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СКР возбудил дело о невыплате зарплаты в «Амурвзрывпроме» 

Хабаровский край сегодня 38 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено два уголовных дела по фактам невыплаты зарплаты на предприятии ОАО «Амурвзрывпром». Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве 72 сотрудника фирмы, оказывающей услуги строителям в буровых и взрывных работах, не получали денег с октября 2017 года по март 2018 года.
— Сумма долга превысила 6,5 млн рублей, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — комментирует сотрудник СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков. — В том числе выясняется точное количество пострадавших, устанавливается окончательная сумма задолженности.
Руководство СК РФ по Хабаровскому краю взяло расследование на контроль, в ведомстве напоминают: если ваши трудовые права нарушены, обращайтесь в территориальные следственные отделы. Адреса указаны на сайте следственного управления или по телефону 8 (4212) 470 — 308.
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