Пристанище наркоманов

Фото с ресурса dixinews.ru В Коврове возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, подозреваемого в организации наркопритона.

Установлено, что в квартире у мужчины регулярно собирались наркоманы для потребления психотропных веществ. В жилище у подозреваемого оперативники обнаружили полимерные шприцы и кухонную утварь со следами неизвестных веществ. Экспертизой установлено, что в посуде находились остатки кодеина.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.