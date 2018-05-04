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Пристанище наркоманов
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Пристанище наркоманов 

ТВ-МИГ 41 минуту назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса dixinews.ru  В Коврове возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, подозреваемого в организации наркопритона.
Установлено, что в квартире у мужчины регулярно собирались наркоманы для потребления психотропных веществ. В жилище у подозреваемого оперативники обнаружили полимерные шприцы и кухонную утварь со следами неизвестных веществ. Экспертизой установлено, что в посуде находились остатки кодеина.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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